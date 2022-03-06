Гармати були націлені на місто: під Миколаєвом ЗСУ розбили ворожу артилерію

Під Миколаєвом дислокувалася колона російської техніки. Наша артилерія вже знищила окупантів.

Гармати були націлені у сторону міста. Російські загарбники планували обстріляти Миколаїв.

До теми Готуйтесь окупанти, вашою ж технікою будемо вас "лупити", – Кім показав трофейний "Тигр"

На щастя, наші захисники встигли вчасно знищити ворожу артилерію. Тепер все, що від неї залишилося, – руїни та уламки.

Ось що залишилося від наших "братів", які прийшли нас "рятувати". Так б'є українська артилерія. А я попереджав – нє*уй шастать. Це все, що від вас залишилося,

– сказав автор відео.

Дивіться відео з розбитою артилерією окупантів:

Зауважимо, 6 березня у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що ситуація в Миколаєві контрольована. Правоохоронці активно розміновують боєприпаси, які не розірвалися.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!