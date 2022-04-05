Гарні новини: Airbnb заблокував можливість бронювати житло користувачам з Росії та Білорусі

Для росіян та білорусів подорожі нескоро стануть доступним задоволенням. Окрім того, окупанти, які почали криваву війну, будуть змушені долати низку труднощів.

Сервіс для бронювання житла Airbnb вирішив долучитися до санкцій проти російських окупантів та їхніх посіпак з Білорусі. Розв'язання кривавої війни та нелюдські злочини дорого обійдуться усім громадянам країн-агресорок.

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Санкції від Airbnb

Airbnb заблокував усім користувачам з Росії та Білорусі можливість бронювати житло на сайті. Окрім того, сервіс закрив можливість винайняти помешкання у цих країнах.

Для Airbnb Росія та Білорусь стали частинами світу, яких просто не існує. Будемо вірити, що в найближчому майбутньому це твердження можна буде застосувати до будь-яких сфер та послуг.

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