Гарно горять, – Генштаб показав епічне знищення окупантів та їхньої бронетехніки

Російські війська продовжують втрачати техніку у війні проти України. А разом із бронетехнікою знищуються й окупанти, які перебувають всередині.

Станом на 29 квітня українські військові знищили 986 танків ворога, а також 2418 бойових броньованих машин. Втрати живої сили – понад 23 тисячі осіб. Це 65-й день війни, яку Росія розпочала проти України.

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Знищення такої бронетехніки потрапило на відео. Це результат роботи воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади зі Львова.

"Гарно горять. Ось так українські воїни продовжують знищувати російських окупантів разом з бронетехнікою", – підписали відео в Генштабі ЗСУ. Щоправда, не вказали, скільки саме російських загарбників було ліквідовано.

Де саме було знято відео – не повідомляють. Адже воєнні дії тривають і досі, а тому розкривати позиції українських військ не варто.

Десантники ж пообіцяли й далі виконувати бойові завдання та знищувати ворогів України.

Відео спалення бронетехніки ворога