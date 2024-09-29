Камала Гарріс зганьбила Трампа просто під час футбольного матчу, на якому був політик: відео

На черговому передвиборчому мітингу Трамп образив Камалу Гарріс, назвавши її "розумово відсталою". Демократка елегатно "поставила" зухвалого республіканця на місце.

Так, як повідомляє видання Independent, у суботу, 28 вересня, вдень на мітингу у Вісконсіні Дональд Трамп почав "поливати брудом" Джо Байдена і його віцепрезидентку. Камала Гарріс не залишила вчинок республіканця без відповіді.

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"Народилася розумового відсталою"

У своєму виступі перед прихильниками колишній президент США заявив, що "Джо Байден став розумово неповноцінним, а Камала народилася такою". Також він розкритикував політику нинішньої адміністрації щодо мігрантів. Він заявив, що Гарріс нібито була призначена "прикордонним царем" та дозволяла мігрантам перетинати кордон і вчиняти насильницькі злочини. Водночас жодне зі своїх тверджень Трамп не підкріпив реальними доказами.

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Гарріс пошила у дурні свого опонента

Реакція від Гарріс на закиди у свій бік з'явилася того ж дня. Увечері Трамп відвідав футбольний матч між командами Алабами та Джорджії. Під час гри Гарріс показала агітаційну рекламу, в якій закликала Трампа дебатувати з нею удруге.

У ролику голос диктора каже: "Переможці ніколи не відмовляються від виклику. Чемпіони готові у будь-який час і в будь-якому місці. А лузери будуть скиглити і базікати". На словах про чемпіонів транслюються епічні кадри з американськими футболістами, коли ж мова заходить про лузерів – на екрані з'являється Трамп на полі для гольфу. Сама Гарріс у рекламі звертається до Трампа із наступними словами: "Якщо тобі є що сказати, скажи це мені в очі".

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