"Потрібно припинити грати в ігри": Гарріс не погодилася брати участь у дебатах на умовах Трампа

Камала Гарріс відмовилась брати участь у дебатах на умовах Дональда Трампа. Кандидатка у президенти США заявила, що чекатиме свого опонента на каналі ABC News.

Раніше Трамп заявляв, що хоче провести дебати на Fox News. Втім, у команді Гарріс таку ідею не підтримали.

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Трампу "потрібно припинити грати в ігри"

Трамп про своє бажання провести дебати із Гарріс на Fox News заявив у суботу, 3 серпня. Мотивував він своє рішення тим, що на Fox News буде присутня жива аудиторія, адже попередні дебати між Байденом і Трампом проходили в порожньому приміщенні.

Директор з комунікацій кампанії Гарріс Майкл Тайлер на це сказав, що Трампу варто перестати боятися.

Йому потрібно припинити грати в ігри і з'явитися на дебати, на які він вже погодився,

– сказав Тайлер.

Раніше у команді Гарріс висловилися, що Дональд Трамп нібито "тікає наляканий" у надії, що Fox News "врятує його" від дебатів, про які він вже раніше домовився з ABC News.

"Цікаво, як "у будь-який час, у будь-якому місці" стає "один конкретний час, одне конкретне безпечне місце", – дивувалася бажанню Трампа Гарріс.

Тайлер також повідомив, що віцепрезидентка без будь-яких обговорень буде присутня в ефірі саме ABC News. "Віцепрезидентка так чи інакше буде там, щоб скористатися можливістю виступити перед національною аудиторією в найкращий час", – сказав він.

Водночас вона відкрита для обговорення подальших дебатів, але тільки після того, як пройдуть ті, на які обидва кандидати вже погодилися.

Містер "будь-коли, будь-де, у будь-якому місці" не повинен мати з цим жодних проблем, якщо тільки він не надто боїться з'явитися 10-го числа,

– додав представник штабу Гарріс.