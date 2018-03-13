Гаряча ванна допомагає схуднути не гірше прогулянки, – вчені

До такого неочікуваного висновку прийшли науковці з університету Лафборо, які виявили, що за один прийом гарячої ванни можна втратити стільки ж калорій, як на 30-хвилинній прогулянці.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

У дослідженні взяло участь 14 осіб, які, приймаючи ванну, втратили близько 130 калорій. Тобто таку кількість калорій можна "спалити" у 30-хвилинній пішій прогулянці. Температура води при цьому становила приблизно 40 градусів, а час прийняття ванни – 60 хвилин. В дослідженні взяли участь як жінки, так і чоловіки.

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На думку науковців, такий неймовірний ефект досягається за рахунок підвищення температури тіла під час розслаблюючої процедури. Що також цікаво, під час прийняття ванни знижується і рівень цукру в крові – приблизно на 10%.