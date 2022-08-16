Гарячий ранок для окупантів: про вибухи повідомляють жителі Криму та Донецька

Ми не втомлюємось нагадувати окупантам про те, що для куріння є спеціально відведені місця. Адже якщо вони не припинятимуть, то "бавовна" у Криму та Донецьку продовжуватиметься.

Так, для ворога ранок 16 серпня був вкрай неспокійним. Вибухи лунали відразу у кількох місцях. Мовиться про Донецьк, а також окупований півострів Крим.

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окупантів у Донецьку розбудили "прильоти"

Про "прильоти" в Донецьку почали повідомляти близько 06:00. Місцеві мешканці зауважили, що їх було відразу декілька. Спочатку йшлось про вибухи за ринком "Маяк".

Зранку 16 серпня у Донецьку була "бавовна" / Фото з телеграм-каналу "Типичный Донецк"

Через кілька хвилин надійшла інформація про "бавовну" поблизу Донецької травматології. Очевидцям також вдалось зняти вибухи у Київському районі міста.

Вибухи прогриміли у Київському районі Донецька: дивіться відео

Очевидці зафіксували момент вибуху у Київському районі: дивіться відео

Момент потужного вибуху у районі вулиці Батищева: дивіться відео

У Джанкої горить електростанція

Не менш тривожним був ранок для мешканців Джанкою, міста в окупованому Криму. Там спалахнула електростанція. Крім того, мешканці повідомляють про вибухи у населеному пункті Азовське. Зауважимо, що він розташований за понад 200 кілометрів від лінії фронту.

Водночас телеграм-канали повідомляють, що горить не лише електростанція. Мовляв, у тому ж Азовському самознищується черговий склад боєприпасів ворога.

У Джанкої детонують боєприпаси: дивіться відео

У тимчасово окупованому Криму поблизу міста Джанкой щось вибухає. Доброго ранку!,

– написав у своєму телеграмі Сергій Стерненко.

Очевидці зафіксували момент вибуху на підстанції у Джанкої: дивіться відео

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров надав трохи інформації щодо вибухів. Він зауважив, що в Азовському стався вибух у військовій частині окупантів. Чубаров також додав, що влучання відбулось у сховище з боєприпасами ворога. Це підтверджує інформацію про те, що в Джанкої з самого ранку детонує боєкомплект.

Джанкой – надзвичайно важливий населений пункт для ворога. У ньому розташована велика залізнична станція, з допомогою якої ворог з Криму перекидає свою техніку, боєприпаси, а також живу силу на Південь України.

Зауважимо, що місцеві повідомляють таки про дві пожежі. Одна, власне, на підстанції у Джанкої, що на вулиці Енергетиків. Інша ж спалахнула саме на складі з боєприпасами.

Журналіст Андрій Цаплієнко зауважив, що після чергових вибухів на окупованому півострові нас очікують свіжі затори на Кримському мосту. Усе більше людей намагатимуться втекти, відчуваючи потенційну загрозу.

Водночас йому стало цікаво, яку цього разу назвуть причину "бавовни" росіяни. Не виключено, що вони знову обмежаться фразами про куріння у невідведених для цього місцях, а також порушення технік безпеки.

Варте уваги – по понищеному Антонівському мосту важка техніка вже не пройде: дивіться відео