Гарячка навколо "диво-зброї" Путіна, – Frankfurter Allgemeine

Росія заявила, що її гіперзвукова ракета "Авангард" готова до використання.

"Наскільки ця зброя небезпечна для Заходу? – замислюється журналіст німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung Лоренц Хемікер. – Слова Сергія Шойгу прозвучали як завчасний подарунок президенту на річницю: через майже 20 років після того, як Володимир Путін прийшов до влади в Кремлі, російський міністр оборони оголосив про нечувану світову прем'єру. Стратегічні ракетні війська в Оренбурзькій області почали, каже Шойгу, експлуатацію системи "Авангард" – гіперзвукової зброї, встановленої на міжконтинентальній ракеті: несамовито швидкої, неймовірно маневреної та абсолютно невразливої".

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Путін анонсував "Авангард" ще рік тому. Тоді багато хто із західних військових та експертів забили на сполох, попереджаючи про небезпеку нової зброї, якій Заходу нічого протиставити. Втім про справжню ефективність цієї бойової системи навряд чи можна щось сказати: інформації про неї дуже мало, а її джерелом майже завжди є російська сторона. На випробуваннях минулого року було видно тільки ракету-носія, а не саму бойову систему, зазначає видання.

"Якою б неприємною була для Заходу технологічна перевага росіян у гіперзвуковій зброї, розмови про її стратегічні цінності, очевидно, перебільшені, – пише Хемікер. – Як Америка, так і Росія мають більш ніж 1,6 тисяч розміщених і тисячі захоронених або знятих із озброєння ядерних боєголовок. Завдяки їм, а також ракетам, які їх несуть, підводним човнам і бомбардувальникам обидві держави, як і раніше, здатні кілька разів знищити світ. І цю ситуацію не змінює ні американська протиракетна оборона, ні нечисленні російські системи "Авангард".

Тому, на думку мюнхенського експерта з ракетної зброї Маркуса Шиллера, система має передусім психологічний ефект.

Росіяни вправно грають з нашими страхами,

– сказал він у розмові з журналістом Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Чи насправді функціонує "Авангард", абсолютно не важливо, каже Шиллер.

"Путін виступає в ролі великого творця", – вважає він. Це стосується й іншої російської гіперзвукової зброї, яка перебуває на стадії розробки. Експерт занепокоєний здивуванням, яке часто лунає з боку Заходу. "Врешті решт, росіяни інтенсивно працюють над такою зброєю вже з початку минулого десятиліття, коли американський уряд оприлюднив свої плани про створення системы ПРО", – пише видання.

"Психологічний тиск, який гіперзвукова зброя на кшталт "Авангарду" може вчинити в критичній ситуації на осіб, відповідальних за прийняття рішень, непокоїть і заступника директора Дослідницького Німецького товариства зовнішньої політики Крістіана Меллінга. Під час холодної війни при наближенні міжконтинентальної ракети у президентів та їхніх військових штабів ще було кілька хвилин для прийняття рішення у відповідь, каже Меллінг. Ситуація із гіперзвуковою зброєю має інший вигляд. Адже теоретично кожна запущена ракета може бути оснащена гіперзвуковою зброєю. "Зростає тиск напряму запустити ракету – як запобіжний захід, навіть якщо не до кінця зрозуміло, на кого вона спрямована", – каже Меллінг.

Довгострокової переваги, про яку говорить Путін, гіперзвукова зброя Росії не забезпечить. "У кращому випадку вона може сприяти початку нових переговорів про контроль над озброєнням, в яких, утім, доведеться взяти участь й іншим державам, таким як Китай і Франція. Вони також працюють над гіперзвуковою зброєю. Альтернативою може стати й нова гонка озброєнь між Москвою, Вашингтоном – і, ймовірно, Пекіном", – підсумовує Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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