Гатив з гранатометів біля Станиці Луганської: СБУ затримала бойовика

Служба безпеки України затримала проросійського бойовика. Він з гранатомета обстрілював українські позиції в районі Станиці Луганської.

Російські інструктори готували бойовика на полігоні біля окупованого міста Лутугине, що на Луганщині.

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Що відомо про бойовика

Затриманий є жителем Лисичанська. Раніше його вже притягували до кримінальної відповідальності.

У січні 2015 року він добровільно приєднався до угруповань бойовиків. Йому дали російську зброю та військову форму.

Гатив з гранатометів у бік ЗСУ

Коли чоловік пройшов курс вогневої підготовки, його призначили гранатометником одного з незаконних збройних формувань окупантів. Так званий "підрозділ" брав участь у бойових діях проти українських військ біля Станиці Луганської.

Втік від бойовиків

Чоловік мав конфлікт з ватажками, які знущались зі своїх підлеглих та "вибивали" з них гроші. Після цього він втік з лав бойовиків та тривалий час переховувався від правосуддя.

Тепер затриманому повідомили про підозру за участь у діяльності незаконних збройних формувань. Вирішують, який запобіжний захід йому обрати.

Також перевіряють інформацію щодо причетності зловмисника до інших злочинів.

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