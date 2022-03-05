Гатять по мирних: жахливі наслідки обстрілів житлових кварталів у Харкові

Росії вже десяту добу не вдається окупувати мирний Харків. В істериці орда продовжує активно обстрілювати житлові квартали міста.

Надвечір 5 березня під обстріли потрапили, зокрема, мирні райони Салтівка і Москалівка. 24 канал передає деталі.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Чергові фотодокази воєнних злочинів Росії проти України з'явились у мережі близько 18 години вечора 5 березня. На світлинах видно, що окупанти й далі обстрілюють мирні квартали, а керівництво орків вже давно втратило здоровий глузд.

Під обстріли, окрім звичайних житлових будинків, потрапила й місцева виправна колонія. В одному зі зруйнованих житлових будинків видно снаряд, яким вгатили окупанти.

Наслідки обстрілів окупантом Харкова 5 березня / Фото телеграм-каналів "Труха" і "livekharkov"

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!