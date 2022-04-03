Гатять і по населенню, і по містах, – глава Донецької ОВА про ситуацію в регіоні

Окупанти не зупиняються в атаці на підконтрольну Україні територію Донеччини. Російські вбивці продовжують звірства у регіоні.

Про це розповів голова Донецької ОВА, повідомляє 24 канал, посилаючись на телемарафон єдиних новин. За словами Павла Кириленка, ворог гатить і по містах, і по жителях.

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Кириленко: Авдіївку обстрілюють постійно

Як відзначив Кириленко, зараз найактивніші бойові дії тривають по місту Авдіївка, а також селах Мар'янка й Красногорівка. Ситуація була й залишається неспокійною.

Гатять і по місцевому населенню, і по містах,

– наголосив він.

Зокрема, постійні обстріли є в Авдіївці. "І вночі, і також удень. Постійно обстрілюють", – констатував очільник Донеччини, додавши, що у місті є пошкодження практично всієї інфраструктури.

Щодо їжі та ліків ситуація є контрольована, запевнив Кириленко. "Це все виконують чітко, злагоджено розподіляють між районами, містами в чіткій координації", – підкреслив він.

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