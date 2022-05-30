Гатять по ЗСУ, йдучи по трупах своїх же бійців, – Гайдай про наступ росіян у Сєвєродонецьку

Російська армія намагається захопити Сєвєродонецьк, не рахуючись зі своїми втратами. Відтак навколо міста стоїть потужний трупний сморід.

Противник закріплюється на північно-східних та південно-східних околицях міста Сєверодонецька, повідомили у Генштабі ЗСУ. Відтак зараз найбільші бої йдуть саме за це місто. Російські окупанти при цьому перекидають на Сєвєродонецький напрямок боєприпаси та техніку у великій кількості. Ворог задіяв все можливе озброєння, застосовує авіацію.

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Інформацію про активні бої на околицях Сєвєродонецька підтвердив і голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє 24 канал.

"Враховуючи те, що вони трохи просунулися в місто, то вони гатять там, де позиції наших захисників", – розповів Сергій Гайдай.

Він також розповів про тактику російських окупантів при штурмі міста.

"В них постійно та сама тактика – вони по декілька годин поспіль обстрілюють, тоді йдуть в наступ. Ті, хто йдуть в наступ, гинуть – знову обстріли, потім знову йдуть в наступ. І так постійно, поки вони десь не продавлюють позицію", – розповів Сергій Гайдай.

Наступ по трупах росіян

Очільник Луганщини підтвердив, що таким чином росіяни наступають по трупах своїх же військових, які загинули під час попередніх наступах.

"Що стосується трупів, по яких вони ходять, то зараз достатньо спекотно, температура висока. І зараз на всіх околицях міста Сєвєродонецьк – стійкий трупний запах, тому що вони не забивають свої трупи", – розповів Сергій Гайдай.

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Станом на 30 травня українські військові ліквідували близько 30350 російських загарбників. Такі дані надає Генштаб ЗСУ після 95 діб героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Також українці знищили 1349 танків ворога та 3282 бойові броньовані машини.

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