Гайдай назвав 3 напрямки на Луганщині, де росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ

Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на Луганщині. Сергій Гайдай назвав три напрямки,де зараз точаться найважчі бої.

Російські окупанти хочуть здолати оборону ЗСУ, зокрема, на Попаснянському напрямку. Про це голова Луганської ОВА заявив 30 квітня в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє 24 канал.

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Загарбники найбільше штурмують такі напрямки:

Попаснянський;

напрямок Гірської громади з боку Золотого;

напрямок Рубіжного на Сєвєродонецьк.

Російські окупанти безперервно обстрілюють населені пункти Луганщини. Важкий бій зараз точиться у Нижньому.

Та, попри зусилля ворогів, ЗСУ міцно тримають оборону. Успіхів окупанти не мають.

Обстріл евакуаційних автобусів у Попасній

30 квітня російські окупанти обстріляли 2 евакуаційні автобуси в Попасній.

Водії транспорту не виходять на зв'язок, тому детальної інформації про інцидент немає.

Відомо, що евакуаційні автобуси до пункту призначення доїхали, а там уже потрапили під вогонь диверсантів.

Евакуаційний транспорт був додатковим, бо кількість охочих виїхати зросла. Ним керували волонтери.

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