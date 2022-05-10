Гайдай пояснив, на чому зосередились російські окупанти на Луганщині

Ситуація на Луганщині залишається складною. Наші бійці титанічними зусиллями відкидають ворога та тримають лінію фронту.

Про це очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав в ефірі загальноукраїнського інформаційного марафону, передає 24 канал.

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Де найскладніша ситуація

За словами Гайдая, особливо складною ситуація залишається в районі Білогорівки, де ворог намагався створити міцну переправу і перекидати техніку на наш бік.

Частково він мав успіх, але зараз всі понтонні переправи знищені, як і техніка окупантів. А залишки особового складу частково знищені, а частково повтікали,

– сказав очільник Луганської ОВА.

Також точаться важкі бої в районі:

Золоте-3,

Золоте-4,

Катеринівка.

"Важко там нашим хлопцям, але вони тримають лінію оборони. Там немає ніяких проривів. Воєводівка повністю контролюється як і Рубіжанський напрямок. Успіхів там ворог не має", – додав Гайдай.

Українські захисники та захисниці продовжують завдати ворогу значних втрат. Зокрема, на Донеччині та Луганщині. Пресслужба Угруповання Об'єднаних сил повідомила, що упродовж 9 травня захисники та захисниці успішно відбили 15 російських атак. Наші герої завдали загарбникам суттєвих втрат.

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Українські військові за добу відбили 15 атак російських окупантів на Донбасі. Наразі тривають бої за населені пункти Воєводівка, Тошківка та Нижнє.

Як розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, було знищено:

1 зенітний ракетний комплекс,

9 танків,

3 артилерійські системи,

25 одиниць бойової броньованої техніки,

3 одиниці спеціальної інженерної техніки та 3 автомобілі ворога.

Разом з тим, підрозділи ППО збили 1 безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10". Додамо, що напередодні Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Президент Володимир Зеленський заявив, що це – історичний крок.

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