Гайдай спростував фейк окупантів про блокаду "Азоту" з українськими воїнами

Російські окупанти вигадали фейк про блокаду "Азоту" в Сєвєродонецьку. За словами пропагандистів, там начебто є українські військові. Гайдай спростував брехню.

Голова Луганської обласної військової адміністрації зазначає, що інформація про блокування "Азоту" повністю брехлива. Очевидно, таким чином росіяни хочуть приховати свої поразки.

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"Хвора фантазія" російських пропагандистів

Інформація про блокування заводу "Азот" – цілковита брехня, яку розповсюджують російські пропагандисти. Всі інші "деталі" описані на скріні – хвора фантазія,

– пише Сергій Гайдай.

Він наголошує, що українські військові наразі тримають промзону Сєвєродонецька і знищують російських окупантів у місті. Голова Луганської ОВА закликав людей вірити тільки в офіційну інформацію.

Фейк про заблокованих українських військових в "Азоті"

Пропагандистські ЗМІ почали поширювати брехню про заблокованих "близько 400 націоналістів" на заводі "Азот" у Сєвєродонецьку. Про це нібито повідомив посол так званої ЛНР в Росії Родіон Мірошник.

Також розповідається про те, що в будівлі є мирні жителі. Їх, за словами вигадника, налічується близько 400.



Скриншот пропагандистської статті в Росії / Фото Сергія Гайдая

Ситуація на фронті за даними Генштабу

На Волинському та Поліському напрямках білоруські війська надалі охороняють кордон.

На Сіверському напрямку росіяни обстріляли з артилерії позиції ЗСУ в прикордонних районах Сумської області.

На Харківському напрямку окупанти захищаються, щоб утримати зайняті позиції.

На Слов'янському напрямку ворог планує наступати на Слов'янськ, штурмує напрямок Пасіка – Богородичне. На жаль, він має успіх, намагається закріпитися на північно-західній околиці Богородичного.

На Лиманському напрямку триває перегруповування та обладнання ворожих військ для наступу на Слов'янськ та Сіверськ.

На Сєвєродонецькому напрямку загарбники наступають на Новотошківське – Оріхове. Вони мають частковий успіх, закріплюються на північній околиці Оріхового, продовжують штурмувати Сєвєродонецьк.

На Бахмутському напрямку окупанти перегруповуються, щоб наступати на Миколаївку та Комишуваху.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстрілює позиції українських підрозділів авіацією та артилерією.

На Південнобузькому напрямку росіяни посилюють свої позиції. Було зафіксовано ворожі блокпости із залізобетонних конструкцій, що розташовані поблизу мостів через Північнокримський канал.

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