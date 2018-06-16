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Гайтана зізналась, як живе її батько в Африці

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Гайтана
Гайтана / Фото з вільних джерел

Українська співачка Гайтана ніколи не приховувала свого ставлення до батька, який наразі живуть в Африці. Зірка вкотре це підтвердила, розповівши про його стосунки з другою дружиною.

Співачка Гайтана після стрімкої кар'єри вирішила присвятити весь свій час сім'ї. Артистка є щасливою мамою доньки Сапфір-Ніколь та не приховує свого щастя від заміжжя із саунд-продюсером Алексом Смартом. Тепер артистка вирішила розповісти, з кого вона брала приклад у створенні сім'ї та як живе її батьки в Африці.

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Як стверджує співачка, її батько – Клавер Ессамі – завжди вчив доньку, що чоловік повинен бути відповідальним, серйозним, турботливим та забезпечувати свою дружину. Водночас жінка поряд з ним повинна відчувати себе щасливою, спокійною та багато відпочивати. Таке повчання батька Гайтана запозичила в своїй сім'ї. 

 

Окрім цього, батько Гайтани дуже піклується про свою другу дружину. Чоловік вже подбав про те, щоб вона жила без турбот в разі його смерті. 

"Коли вони одружилися, тато почав будівництво будинку для своєї дружини на землі її батьків і відкрив салон краси, щоб якщо щось трапиться з ним, вона добре жила. Батько завжди купує їй найкращі вбрання, водить її в хороші заклади, завжди терпляче чекає, якщо вона зайнята собою, тепло обіймає і каже багато хороших слів. Він шанобливо ставиться до своєї дружини, не втомлюється захоплюватись і дякувати їй", – розповіла Гайтана.  

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За словами співачки, вони дорожать стосунками та бояться втратити один одного. Батько Гайтани називає свою дружину королевою, а вона його – королем. Тому саме така модель стосунків для артистки є ідеалом. 

"Адже чоловіка шанують не за обіцянками, словами, а за справами, вчинками і ставленням до своєї дружини. Ех, як вони дивляться один на одного, і це більше, ніж "любов на словах", – додала Гайтана до зворушливої історії. 

Зазначимо, що мама Гайтани розвелась з чоловіком, коли співачці було 6 років. Її батько залишився жити в Конго, а мама Тетяна забрала доньку до України. 

Теги: Новини України LifeStyle Гайтана Африка
Джерело: 24 Канал
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