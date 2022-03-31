Газ перестає бути привабливим, як це було до початку війни, – Зеркаль

Через війну РФ проти України багато країн Заходу вже відмовилися від російського газу або оголосили, що зроблять це поступово. Загалом газ став менш привабливим.

Таку думку висловила радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль в ефірі 24 каналу.

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За її словами, війна РФ в Україні пришвидшує процес декарбонізації.

Зеркаль наголосила, що всі вже говорять про те, що треба більше часу приділяти, наприклад, ядерній енергетиці, як можливому використанню на перехідний період у зв'язку з нестачею "зеленої енергетики".

Тепер все менше говорять про газ. Тому що він перестає бути привабливим, як це було до початку цієї війни. Всі розуміють, що від газу треба відмовлятися, що це "газова голка",

– пояснила радниця міністра енергетики.

Олена Зеркаль переконує, що всі розумію, що однією з причин цієї війни є небажання Росії змиритися з тим, що через 20 років вони залишаться сидіти на своєму газі і своїй нафті.

Наскільки це будуть великі втрати для бюджету Росії? Чиновниця каже, що понад 60% російського бюджету – це надходження від енергоносіїв.

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До слова, Олена Зеркаль раніше розповідала, що Росія намагається зробити попереджувальний удар щодо газу. Вона розуміє, що в Європи є важелі, які потрібні для введення обмежень щодо розрахунків, що Європа може створити спеціальний рахунок і там зосереджувати гроші.

Зеркаль – Відмова від російського газу / "Північний потік-2"/ Як діятиме Китай: