У Газі пройшли жорсткі бої: авіація ЦАХАЛ завдала удару по околицях Дамаска

ЦАХАЛ продовжує свою роботу у Секторі Гази. Надвечір 1 грудня було завдано ударів по терористичній інфраструктурі.

Про це повідомляє армія оборони Ізраїлю на своїй сторінці у телеграм-каналі, інформує 24 Канал. Цілями ізраїльської армії були оперативні командні центри, в яких діяли терористи ХАМАС, підземні об'єкти та військовий комплекс, звідки раніше по солдатах були запущені протитанкові ракети.

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Боротьба ЦАХАЛ продовжується

Ізраїльським бійцям вдалося ліквідувати низку терористичних осередків по всьому Секторі Газа. Один з таких включав понад 10 терористів і діяв поруч із наземними військами. Він був ідентифікований спостерігачами ЦАХАЛ. Крім цього під час спільних наземних та повітряних дій вдалося завадити двом терористичним осередкам, які раніше обстріляли війська ЦАХАЛ у Газі з мінометів.

Як пише The Times of Israel, масштабні наземні бої точаться у південній частині палестинського анклаву. Зокрема, у районі Хан-Юніс. Згідно з розвідданими, в місті перебуває частина керівництва ХАМАС. Також військові сили працюють в самій Газі та на її півночі в районі Бейт-Лахія.

Попередньо ЦАХАЛ сповіщав мешканців району Хан-Юніс про небезпеку перебування там. Раніше ізраїльські армійці опублікували відповідну карту, де розділили Сектор Гази на сотні зон, де вони проводитимуть роботу і попередньо попереджатимуть цивільне населення про небезпеку.

Народ Гази не є нашими ворогами. З цієї причини станом на сьогоднішній ранок ЦАХАЛ проводить контрольовану та спеціальну евакуацію жителів Гази, щоб відвести їх із районів бойових дій,

– мовиться у повідомленні.

Крім цього Ізраїль завдав авіаударів на околицях Дамаска. Зокрема, в районі передмістя Сайіда Зейнаб на півдні Дамаска, де "є військові сили, які співпрацюють з ліванською Хезболлою".

Місцева інформагенція з посиланням на військового зазначила, що сирійська ППО збила більшість ракет. Удари призвели лише до "матеріальних втрат".

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