Екснардепу-втікачу Онищенку скасували вирок у "газовій справі": деталі від ВАКС

Апеляційна палата ВАКС скасувала вирок ексдепутату-втікачу Олександру Онищенку, який фігурує у так званій "газовій справі". Призначено новий розгляд у суді першої інстанції.

Це стосується це однієї фігурантки справи. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на АП ВАКС.

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Онищенко завдав Україні збитків на понад 1,6 мільярда гривень

У вівторок, 20 травня, Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційні скарги сторін захисту, обвинувачення, представника ТОВ, а також цивільного позивача на вирок ВАКС від 5 квітня 2024, яким екснардепа та іншу фігурантку справи визнано винуватими у вчиненні ряду кримінальних правопорушень.

За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу прокурора, апеляційні скарги сторони захисту, представника ТОВ та цивільного позивача задоволено частково, вирок ВАКС скасовано та призначено новий розгляд кримінального провадження у суді першої інстанції, в іншій частині апеляційні скарги залишити без задоволення,

– йдеться у заяві.

Нагадаємо, що йдеться про справу про привласнення 740 мільйонів гривень через "Укргазвидобування".

НАБУ встановило, що екснардеп зі своїми поплічниками продавав газ, використовуючи для цього кілька своїх компаній через "псевдобіржі". Дії зловмисників завдали України збитків на суму понад 1,613 мільярда гривень у період з січня 2013 по червень 2016 року. До "газової схеми" причетні 29 осіб.

Онищенка визнали винним у квітні 2024 року і засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Щоправда, він перебуває не в Україні.

До слова, ще у 2019 році Онищенка взяли під варту в Німеччині, звідки його мали екстрадувати до України. Але німецький суд відмовив у цьому. Водночас Онищенко отримав відмову у політичному притулку і мав покинути країну.

Повідомлялося, що у 2021 році він отримав громадянство Росії, а у 2022 році – нібито громадянство Північної Македонії.