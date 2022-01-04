Палять авто та стягують водомети: на протестах у Казахстані мітингарі зіткнулися з поліцією
Джерело:AKIpress
У Казахстані загострилася ситуація внаслідок мітингів через підвищення цін на газ. Зокрема, там відбулися сутички протестувальників з силовиками.
Поблизу Халик Арени у місті Алмати зібралося щонайменше 2 тисячі демонстрантів. Також почали затримувати протестувальників.
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Перед цим мітингарі зіткнулися з поліцейськими. Варто зауважити, що на місці подій обмежено доступ до інтернету та месенджерів. У Казахстані наразі заблоковані Telegram, WhatsApp та Signal.
Вони стали недоступними для місцевих користувачів.Зверніть увагу! Влада Казахстану відреагувала на частину вимог мітингувальників, знизивши ціни на зріджений газ у Мангістауській області. Крім того, 5 січня президент Касим-Жомарт Токаєв проведе нараду щодо соціально-економічної ситуації в країні.
У Казахстані мітингарі зіткнулися з поліцією: дивіться відео
В Алмати на площі стоїть густий дим
На проспекті Республіки в Алмати протестувальники почали громити поліцейські автомобілі. При цьому правоохоронці розпилили сльозогінний газ. Над площею стоїть густий дим.
В Алмати стоїть густий дим: дивіться відео телеграм-каналу NEXTA live
Водночас в район проспекту стягнули водомети.
В Алмати рухається колона демонстрантів: дивіться відео телеграм-каналу NEXTA live
Мітингувальники палять авто поліції
За даними ЗМІ Казахстану, в Алмати підпалили кілька поліцейських автомобілів. Водночас частина мітингувальників спускається в іншу частину міста. У центрі, як і раніше, чути звуки світлошумових гранат.
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Крім того, редактора казахської служби "Радіо Свобода" Дархана Умірбекова 4 січня на демонстрації затримала поліція. Це сталося через кілька годин після того, як правоохоронці без пояснення також затримали на дві години виконувача обов'язків керівника служби.
Протести у Казахстані: що відомо
- У 2 містах Казахстану 3 січня люди вийшли на мітинги проти уряду. Вони виступили проти підвищення цін на газ. Зокрема, у середині 2021 року він коштував 55 – 60 тенге (приблизно 0,13 долара), а тепер – 120 тенге (0,27 долара).
- Найбільше мітингувальників зібралося у містах Актау та Жанаозені. Втім, протести відбувалися й у багатьох інших містах.
- Люди спершу вимагали зменшити ціну на газ. Однак згодом протестувальники закликали до відставки уряду, зведення нових фабрик і заводів та скорочення безробіття.
- Вже 4 січня стало відомо про десятки затриманих осіб, а також про сутички активістів з поліцейськими.