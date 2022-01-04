Палять авто та стягують водомети: на протестах у Казахстані мітингарі зіткнулися з поліцією

У Казахстані загострилася ситуація внаслідок мітингів через підвищення цін на газ. Зокрема, там відбулися сутички протестувальників з силовиками.

Поблизу Халик Арени у місті Алмати зібралося щонайменше 2 тисячі демонстрантів. Також почали затримувати протестувальників.

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Перед цим мітингарі зіткнулися з поліцейськими. Варто зауважити, що на місці подій обмежено доступ до інтернету та месенджерів. У Казахстані наразі заблоковані Telegram, WhatsApp та Signal.

Вони стали недоступними для місцевих користувачів.

Влада Казахстану відреагувала на частину вимог мітингувальників, знизивши ціни на зріджений газ у Мангістауській області. Крім того, 5 січня президент Касим-Жомарт Токаєв проведе нараду щодо соціально-економічної ситуації в країні.

У Казахстані мітингарі зіткнулися з поліцією: дивіться відео

В Алмати на площі стоїть густий дим

На проспекті Республіки в Алмати протестувальники почали громити поліцейські автомобілі. При цьому правоохоронці розпилили сльозогінний газ. Над площею стоїть густий дим.

В Алмати стоїть густий дим: дивіться відео телеграм-каналу NEXTA live

Водночас в район проспекту стягнули водомети.

В Алмати рухається колона демонстрантів: дивіться відео телеграм-каналу NEXTA live

Мітингувальники палять авто поліції

За даними ЗМІ Казахстану, в Алмати підпалили кілька поліцейських автомобілів. Водночас частина мітингувальників спускається в іншу частину міста. У центрі, як і раніше, чути звуки світлошумових гранат.

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Крім того, редактора казахської служби "Радіо Свобода" Дархана Умірбекова 4 січня на демонстрації затримала поліція. Це сталося через кілька годин після того, як правоохоронці без пояснення також затримали на дві години виконувача обов'язків керівника служби.

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