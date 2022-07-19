росія вкотре "насадила" Німеччину на свій старий гачок

росія три тижні тисне на німців, заявляючи, що не буде качати газ у Німеччину по "північному потоку", бо в Канаді під санкціями застрягла газова турбіна (яка для прокачки не є критичною, і усі це знають, і усі знають, що усі знають).

"Форс-мажор" в російському стилі

Канада закриває очі на критику власних виборців, робить виняток із санкцій і відправляє турбіну до Німеччини, щоб та передала її раші. Бо це ж так важливо (хоча усі знають, що ні).

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У відповідь раша повідомляє своїм контрагентам, що у неї вже місяць "форс-мажор" і газу через "північний потік" не ждіть. А коли закінчиться? А хтозна.

Наш форс-мажор щодо транзиту через окуповану Луганщину і зону бойових дій "газпром" при цьому форс-мажором не визнає. Та й навіть там, де немає бойових дій і форс-мажору, качає ледь-ледь, менше 40% контрактних обсягів.

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Без шантажу ні кроку

Тобто між "газпромом" і його німецькими контрагентами вже зараз існує прямий законтрактований маршрут, яким компанія може доправити газ і повністю виконати свої зобов'язання. Навіть якщо усі сім турбін "північного потоку" раптово вийдуть з ладу.

Дожити до кінця арбітражів "газпром", схоже, не планує. А може, сподівається, що його німецькі контрагенти не доживуть. А може так збіглося просто.

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