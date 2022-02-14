У "газовій справі" Онищенка дослідили докази обвинувачення

У резонансній "газовій справі", обвинуваченим у якій проходить екснарлеп Олександр Онищенко, вивчили всі докази. Колегія суддів ВАКС дослідила документи, результати експертиз, речові докази, а також матеріали негласних слідчих розшукових дій.

Чергове засідання Вищого антикорупційного суду відбулось 11 лютого. Обвинуваченим у справі є нардеп 7 скликання Олександр Онищенко та його фінансовий директор.

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У справі допитали близько 30 свідків

У САП розповіли, що колегія суддів допитала у "газовій справі" близько 30 свідків. Загалом усі матеріали, які надала сторона обвинувачення, дослідили.

Наступне засідання відбудеться вже 15 лютого. Під час нього розпочнуть досліджувати докази, які надасть вже сторона захисту.

У чому суть "газової справи"

Мовиться про розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу. Це відбулось в рамках договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством "Укргазвидобування".

За інформацією НАБУ, організатором цієї великої корупційної схеми став саме Олександр Онищенко.

Через цю масштабну "оборудку" державі було завдано збитків на 3 мільярди гривень.

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