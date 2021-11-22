"Газпром" пригрозив Молдові припинити постачання газу протягом 48 годин

Російський "Газпром" може припинити постачання газу до Молдови. Це станеться вже протягом найближчих 48 годин, тобто до 24 листопада, якщо Кишинів не оплатить вже доставлене паливо.

Російська компанія скаржиться, що Молдова не виконує взятих на себе зобов'язань. Саме це, мовляв, і призвело до погроз про припинення його постачання.

Зверніть увагу Транзит після 2024: Шмигаль пояснив, яким Україна хоче бачити новий контракт із "Газпромом"​

Що заявили у "Газпромі"

Заяву про ймовірне припинення постачання газу до Молдови зробив Сергій Купріянов, представник "Газпрому". Він наголосив, що черговий термін поточних платежів – вже сьогодні, 22 листопада.

У зв'язку з цим "Газпром" відповідно до контракту повідомив молдавську сторону, що через 48 годин постачання газу до Молдови буде зупинено,

– наголосив посадовець.

Зазначимо, що наприкінці жовтня Молдова та Росія підписали газовий договір на 5 років. Згідно з ним, ціна російського газу для Молдови становитиме близько 450 доларів за тисячу кубометрів.

Як реагують у Молдові

Як пише видання NewsMaker, у "Молдовагазі" вже опублікували офіційну позицію у відповідь на заяву Купріянова. Там підтвердили, що отримали відповідне повідомлення від "Газпрому". У компанії пояснили, що мовиться про оплату споживання газу за жовтень та половину оплати за листопад.

"У нас виник особливий розрив. Адже у жовтні в тарифі була ціна закупівлі у 150 доларів, а ми закуповували по 800. Над цією проблемою зараз ми працюємо", – запевнив Вадим Чебан, голова "Молдовагазу". Втім, скільки часу знадобиться наглядовій раді компанії, аби розв'язати це питання, він наразі не уточнював.