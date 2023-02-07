"Газпром" створює власну приватну військову компанію, – ГУР

У Росії триває змагання між основними політичними гравцями за вплив. Через це "Газпром" вирішив створити собі власну приватну військову компанію.

Відповідний документ уже підписав російський прем'єр Міхаіл Мішустін. Щоправда, нову ПВК в документі називають "приватною охоронною організацією".

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Що задумали у Москві

Підписаний Мішустіним документ передбачає, що засновниками організації буде ПАТ "Газпром нафта" з розміром долі у статутному капіталі "організації" 70%. Інші 30% належатимуть "приватній охоронній організації стаф-центр".

Створюючи газпромівську ПВК російський уряд посилається на закон "про безпеку паливно-енергетичного комплексу", який дозволяє заснування "приватної охоронної організації. Розмір частки підприємства, яке ініціює створення "організації" у статусному капіталі має бути не менше 50%.



Документ про створення ПВК / Фото ГУР МО

У Головному управлінні розвідки Міноборони відзначають, що створення "приватної охоронної організації" є частиною так званої "гонки озброєнь", адже політичні гравці Росії все частіше створюють власні приватні військові компанії за прикладом Євгенія Пригожина і його "Вагнера",

Україна визнала "Вагнера" терористичною організацією

6 лютого на засіданні Верховна Рада схвалила постанову щодо визнання ПВК "Вагнера" міжнародною злочинною організацією. Таке рішення підтримали 333 народних депутатів.

Водночас постанову про визнання російських ПВК терористичними організаціями підтримали 336 парламентарів.

Напередодні, 3 лютого, генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що Україна оголосила підозру Євгену Пригожину. Керівник ПВК "Вагнера" безпосередньо відповідальний за тисячі воєнних злочинів.

Пригожин відкрито визнає свою роль у веденні війни проти України та з дозволу Кремля розв'язує кадрові питання, вербуючи десятки тисяч ув'язнених.

Костін наголосив, що відповідальності також не уникнуть і пересічні "вагнерівці". Навіть ті, хто вже втік за кордон.