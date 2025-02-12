Глава Пентагону прибув до штаб-квартири НАТО і зробив заяву про роль Альянсу

Глава Пентагону Піт Гегсет прибув до штаб-квартири НАТО у Брюсселі в середу, 12 лютого. Він зробив заяву про необіхдність зміни ролі НАТО.

За його словами НАТО повинно стати смертоноснішим. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Піта Гегсета у Х.

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Яку заяву зробив Піт Гегсет

Глава Пентагону Піт Гегсет прибув до Брюсселя у штаб-квартиру НАТО і зробив заяву про роль НАТО.

Наше зобов’язання чітке: НАТО має бути сильнішою, смертоноснішою силою, а не дипломатичним клубом. Час союзникам діяти відповідно до моменту,

– зазначив новий очільник Пентагону.

У Брюсселі він вже провів зустріч із британським міністром оборони Джоном Хілі.

Також сьогодні в штаб-квартирі НАТО розпочнеться 26-те засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Цього разу зустріч уперше очолить не США, а Велика Британія.

Це також перший "Рамштайн" після повернення Дональда Трампа до Білого дому та призначення Гегсета на чолі Пентагону.

Раніше Володимир Зеленський зазначив, що на зустрічі мовитиметься про певну кількість пакетів, які Україні надають її партнери, а також про конкретну зброю.