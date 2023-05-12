У Росії жорстко сів вертоліт Мі-2: знеструмив станцію "Транснєфті", а пілот загадково зник

У Приморському краї Росії здійснив жорстку посадку гелікоптер МІ-2. Під час посадки він знеструмив станцію "Транснєфті", обірвавши лінії електропередач.

Аварія сталась ще 9 травня, про це повідомили російські ЗМІ, інформує 24 Канал. При цьому про долю пілота нічого невідомо.

Дивіться також У Бєлгороді знову тривожно: росіяни чули потужний вибух, але марять ППО



В Росії знову невдало сів Мі-2 / Фото з телеграм-каналів

Дістатись до місця надзвичайної події вдалось лише через два дні, зазначають, що воно знаходиться у важкодоступному місці.

Поряд із обірваними лініями співробітники компанії "Транснєфть" виявили покинутий Мі-2.

Мі-2 обірвав лінії електропередач "Транснєфті" / Фото з телеграм-каналів

Пілота шукають уже третій день

Судячи з пошкоджень на борту, гелікоптер здійснив жорстку посадку і обірвав дроти хвостом. Втім, що дивно, пілота на місці не було.

Пишуть, що правоохоронці з'ясували, що гелікоптер належить якомусь приватному підприємству, а його пілотом є 64-річний житель Владивостока Віктор Г, але знайти чоловіка поки не вдалося – за місцем прописки його немає, а телефон – не відповідає.

Його пошуки тривають уже третій день. Можливо, чоловік пішов шукати людей та загубився.