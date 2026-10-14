Український FPV-дрон перехопив російський Мі-28НМ: у 115-й бригаді показали результат роботи

Українські військові зі 115-ї окремої механізованої бригади уразили новітній російський ударний гелікоптер Мі-28. Зенітний FPV-дрон перехопив ворожий борт просто у повітрі.

Відеозаписом виконаної роботи поділилися самі захисники. На опублікованих кадрах видно момент стрімкого наближення безпілотника до ворожої цілі.

Як українські військові уразили гелікоптер?

За інформацією 115-ї ОМБр, зенітний FPV-дрон перехопив російський гелікоптер у повітрі. У бригаді назвали це результатом роботи пілотів зенітно-ракетного дивізіону "Прибульці".

Ціллю став Мі-28НМ – модернізована версія російського ударного гелікоптера Мі-28, призначена для ураження наземних і повітряних цілей.

Деталей операції, зокрема місця ураження та підтвердження долі екіпажу, у повідомленні бригади не навели.

Як бійці 115-ї ОМБр російський гелікоптер нищили – дивіться у відео:

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські розробники створили новий дрон-перехоплювач, який вже збиває реактивні "Герані-5" над Києвом. Крім того, Сили оборони системно вибивають російську протиповітряну оборону та авіацію: нещодавно спецпризначенці знищили два літаки Су-34 та Су-35 на аеродромі "Ханська", а також уразили комплекс "Панцир-С1" у Краснодарському краї.