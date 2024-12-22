У Туреччині гелікоптер врізався у лікарню: є жертви

Смертельна аварія трапилася у турецькому місті Мугла. Там розбився гелікоптер із медпрацівниками.

Про інцидент повідомило Міністерство охорони здоров'я Туреччини у соцмережі "Х", передає 24 Канал.

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Що сталося

Зазначається, що вертоліт швидкої допомоги під час зльоту врізався в навчальну та дослідницьку лікарню у Муглі та впав на порожню територію.

Внаслідок аварії загинули 4 людини, зокрема два пілоти, один лікар і один медпрацівник.

Розслідування трагедії триває. У міністерстві пообіцяли поділитися з'ясованою інформацією із громадськістю.

Попередньо, причиною аварії міг стати густий туман. На відео, де зафіксований момент катастрофи, чітко видно погані погодні умови.

Момент зіткнення літака із будівлею: дивіться відео

Кадри з місця аварії у Муглі / Фото з соцмережі

До слова, нещодавно у Норвегії пасажирський літак B737-800 ледь не впав у море під час посадки. Він викотився за межі злітно-посадкової смуги, зупинившись в 15 метрах від моря. Авіакомпанія заявила, що інцидент стався через погодні умови, хоча один з пасажирів вважає, що посадка була запізненою.