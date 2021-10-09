У Гельсінкі розігнали акцію екоактивістів: понад пів сотні затриманих

У Гельсінкі демонстрація екоактивістів закінчилася масовим розгоном демонстрантів. Правоохоронці звинуватили активістів у захопленні Держради, адже ті перекрили доступ до будівлі.

Загалом фінська поліція затримала 51 активіста. Усіх їх звинувачують одразу за кількома статтями.

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Затриманих підозрюють у:

непокорі наказам,

грубому порушенні спокою громадян,

перешкоджанні проведенню зборів.

Вимоги активістів

Члени екологічного руху Elokapina проводять у Фінляндії з 29 жовтня по 8 жовтня акції протесту з закликом до уряду оголосити надзвичайну кліматичну й екологічну ситуацію в країні та створити законодавство для досягнення вуглецевої нейтральності до 2025 року. Демонстранти вимагали, щоб їм надали можливість обговорити це питання з міністром фінансів Аннікою Саарікко.

Аби привернути увагу громадськості, деякі активісти прикували себе до конструкцій будівлі Держради.

Зауважимо, що представники екоруху під час акцій перекривали дорожній рух і відмовлялися коритися поліцейським.



Екоактивісти влаштували 10-денну акцію протесту / Фото YLE



Поліція затримала понад 50 протестувальників / Фото YLE