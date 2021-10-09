У Гельсінкі розігнали акцію екоактивістів: понад пів сотні затриманих
Джерело:YLE
У Гельсінкі демонстрація екоактивістів закінчилася масовим розгоном демонстрантів. Правоохоронці звинуватили активістів у захопленні Держради, адже ті перекрили доступ до будівлі.
Загалом фінська поліція затримала 51 активіста. Усіх їх звинувачують одразу за кількома статтями.
Важливо Активісти пікетували Верховний Суд: презентували альтернативний нагрудний знак
Затриманих підозрюють у:
- непокорі наказам,
- грубому порушенні спокою громадян,
- перешкоджанні проведенню зборів.
Вимоги активістів
Члени екологічного руху Elokapina проводять у Фінляндії з 29 жовтня по 8 жовтня акції протесту з закликом до уряду оголосити надзвичайну кліматичну й екологічну ситуацію в країні та створити законодавство для досягнення вуглецевої нейтральності до 2025 року. Демонстранти вимагали, щоб їм надали можливість обговорити це питання з міністром фінансів Аннікою Саарікко.Зверніть увагу! Аби привернути увагу громадськості, деякі активісти прикували себе до конструкцій будівлі Держради.
Зауважимо, що представники екоруху під час акцій перекривали дорожній рух і відмовлялися коритися поліцейським.
Екоактивісти влаштували 10-денну акцію протесту / Фото YLE