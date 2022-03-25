Гельсінкі зупиняють залізничне сполучення з Росією

Залізнична компанія Фінляндії VR Group призупиняє сполучення з Росією. Потяги Allegro, які з'єднують Санкт-Петербург і Гельсінкі, не курсуватимуть з 28 березня.

В неділю 27 березня відправиться тільки ранковий рейс, а денний поїзд скасований. При цьому обидва рейси з Санкт-Петербурга в Гельсінкі цього дня виконуватимуться у звичному режимі.

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Зазначається, що клієнт VR може без будь-яких втрат скасувати свої квитки Allegro, які придбав для послуг поїздів, що тепер скасовані.

За ці тижні люди, які хотіли виїхати з Росії, мали достатньо часу, щоб виїхати. Тепер через санкції ми поки що припиняємо послугу,

– каже Топі Сімола, старший віцепрезидент з обслуговування пасажирів VR Group.

В компанії підкреслили, що досі продовжували експлуатувати ці рейси відповідно до вказівок влади, щоб фіни могли повернутися на Батьківщину. Втім, зараз призупиняють їх на невизначений термін.

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