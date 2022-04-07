Генасамблея призупинила членство Росії в Раді ООН з прав людини

Генеральна асамблея ООН ухвалила своє рішення щодо долі Росії у Раді з прав людини. Її виключили з цієї організації.

Таке рішення Генасамблея ухвалили 7 квітня. про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Хто підтримав, а хто виступив проти

Відповідне рішення підтримали 93 країни-члени ООН, зокрема усі європейські держави. Водночас 55 утрималися від голосування, а ще 24 виступили проти.

Серед тих, хто не підтримав рішення Генасамблеї, уже традиційні "друзі" Росії – Білорусь, Сирія, КНДР та Еритрея, сама країна-агресорка, кілька африканських країн, Куба, Нікарагуа, В'єтнам, Китай, Іран, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан та інші.



Результати голосування Генасамблеї за призупинення членства Росії в Раді з прав людини / Скриншот

Дмитро Кулеба висловив вдячність тим, хто підтримав призупинення членства Росії в організації, оскільки військовим злочинцям у Раді з прав людини не місце.

Військовим злочинцям не місце в органах ООН, спрямованих на захист прав людини. Вдячний усім державам-членам, які підтримали відповідну резолюцію ГА ООН і обрали правильний бік історії,

– заявив Кулеба.

Нагадаємо, що Рада з прав людини є допоміжним органом Генасамблеї ООН. Це міжнародний правозахисний орган.

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