Українські військові влаштували на фронті справжню гендерпаті: відео, яке захопило тікток

Мережу розчулило відео з тіктоку. Український захисник, який не зміг бути вдома у важливий день, оригінально дізнався стать майбутньої дитини.

За добу відео набрало понад 600 тисяч переглядів та понад 85 тисяч вподобайок. Люди залишили подружжю понад тисячу коментарів.

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Зокрема, українці пишуть, що це – найкраще гендерпаті, яке колись публікували у тіктоці. Найчутливіше та найсильніше.

Кадри розчулюють до сліз. Воїну та його дружині бажають, щоб їхнє маля народилося вже під мирним небом, а татусь-герой був поруч.

Українські військові влаштували на фронті гендерпаті: дивіться відео

Як українські діти допомагають захисникам

Українські діти допомагають захисникам. Нещодавно мережу розчулила історія 10-річної дівчинки Марійки з Умані. Дитина віддала усі свої заощадження на допомогу захисникам та захисницям. Гроші Марійка збирала упродовж декількох років.

120 тисяч гривень – таку суму передала дівчинка на позашляховик для прикордонників,

– заявили в Держприкордонслужбі.

Автомобіль вже придбали. Тепер він допомагатиме оберігати кордони.