Гендиректор МАГАТЕ приїхав на Южноукраїнську АЕС для контролю безпеки за ядерними об'єктами

Весь світ намагається надавати підтримку Україні. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі також вирішив допомогти.

Він прибув до України для переговорів з високопосадовцями нашої країни. Про це Россі написав у своєму твіттері.

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Візит гендиректора МАГАТЕ до України

Так, головною метою його візиту – є перемовини про гарантування безпеки ядерних об'єктів. Також мовитиметься про запобігання ризику аварій, які можуть загрожувати людям та навколишньому середовищу.

Я перебуваю на АЕС "Південна Україна", щоб зустрітися з українськими урядовцями та персоналом і почати технічну допомогу для безпеки ядерних об'єктів країни,

– зауважив Россі.

Він також додав, що важливо бути на місці, аби надати ефективну підтримку Україні у ці надзвичайно складні часи.

Напередодні Гендиректор МАГАТЕ заявив, що Україна має одну з найбільших в Європі ядерноенергетичних програм, тому присутність МАГАТЕ там, де це необхідно для забезпечення безпеки, має першорядне значення.