Мільйонні контракти з росіянами: директора підприємства на Кіровоградщині підозрюють у держзраді

У Кіровоградській області гендиректору підприємства повідомили про підозру у держзраді. Ймовірно, він допомагав росіянам від 24 лютого.

Підозрюють директора "ЗАО "Фабрика диаграммных бумаг". У слідства є докази, що він допомагав державі-агресорці.

До речі На Кіровоградщині зрадниця наводила окупантів на важливі військові об'єкти: їй загрожує в'язниця

Контракти на мільйони

Від початку повномасштабного вторгнення Росії чоловік очолював підприємство, яке займалося виготовленням діаграмних паперів. Їх ексклюзивно застосовували на спецобладнанні у військовій, оборонній, атомній та медичній сферах країни-агресора.

Ба більше, головним акціонером та бенефіціаром цього підприємства є резидент Росії. Компанія уклала мільйонні контракти з підприємствами, що входять до військово-оборонного комплексу Росії.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Кіровоградській області.

Зрадниця з Кіровоградщини

На Кіровоградщині у березні був ще один неприємний випадок. Правоохоронці затримали зрадницю, яка розвідувала локації підприємств українського оборонпрому.

Так, жителька Олександрійського району збирала актуальну інформацію про місця розташування об’єктів військової та критичної інфраструктури. Ці дані вона збиралась передати месенджером через "зв'язкових", які входять до складу окупаційних угруповань на східному фронті. Окупанти ж планували ракетні удари по інфраструктурі.

Тепер зловмисниці загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.