Генерал Дворніков віддаватиме накази жорстокіше, – військовий експерт
Росіяни можуть наважитися на нові звірства в Україні. Адже в окупантів не залишається інших методів ведення війни.
Ситуація може стати ще жорсткішою через нового призначеного російського генерал-полковника Олександра Дворнікова. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.
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"Сирійський м'ясник" буде жорстоким
За його словами, цей генерал-полковник навіть має прізвисько "сирійський м'ясник".
Тому, думаю, він жорстокіше віддаватиме накази – щоб було ще більш жорстоке поводження, особливо із цивільним населенням,
– наголосив Жданов.
Не буде з боку окупантів і жодної пощади до наших військовослужбовців, які потраплять у полон або яких захоплять під час бойових дій.
Окупанти хочуть швидко "перемогти"
"Цього треба побоюватися. Бойові дії набиратимуть ще більшої жорстокості. Вони (окупанти – 24 канал) вважають, що так швидше досягнуть своєї перемоги", – зауважив військовий експерт.
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