Генерал-майор Назаров назвав умови і час, коли Україна може почати контрнаступ

Те, що ЗСУ підуть у контрнаступ та відвоюють втрачені території, не змушує сумніватися нікого. Однак питання в тому – коли це станеться та за якої умови.

На це питання спробував відповісти головний консультант головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного – генерал-майор Віктор Назаров розповів коли почнеться український контрнаступ.

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На запитання, коли почнеться наступ ЗСУ з метою повернення більшої кількості територій, Назаров відповів, що перед контрнаступом необхідно змістовно підготуватись та дочекатись допомоги, яку нам раніше пообіцяли партнери.

Коли танки, які нам обіцяли, прийдуть в Україну; коли будуть навчені екіпажі та підготовлені кадри; коли отримаємо достатню кількість боєприпасів,

– пояснив головний консультант Залужного.

За його словами сучасна війна – це не просто про технології, а перш за все логістика.

"Кожен генерал повинен звертати увагу на свої резерви. Тільки тоді, коли питання логістики буде вирішене, наступ розпочнеться", – наголосив Назаров.