Генерал-майора Гнатова призначили заступником начальника Генштабу ЗСУ

Міністр оборони України Рустем Умєров призначив генерал-майора Андрія Гнатова заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

Читайте також Хочемо і будемо країною НАТО, – Умєров відповів на заяви голови Пентагону

Андрія Гнатова призначили заступником начальника Генштабу

У четвер, 27 лютого, Рустем Умєров своїм наказом, за погодженням з президентом України, призначив генерал-майора Андрія Гнатова заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

За словами міністра, на новій посаді Андрій Гнатов відповідатиме за генерацію сил та співробітництво з партнерами. Умєров зазначив, що генерал-майор має понад 27 років досвіду в армії, де служив на ключових посадах – від командира бригади морської піхоти до Командувача об'єднаних сил ЗСУ та військ оперативного командування "Схід".

Впевнений, що його знання та навички сприятимуть зміцненню обороноздатності нашої держави,

– наголосив очільник Міноборони.