Може викликати паніку у ворога: Сирський показав бронеавто, перероблене під командний пункт
Україна розвиває технології для того, аби ефективніше протистояти ворогові на полі бою, знищуючи його. Було створено інноваційний мобільний штаб, у якому можуть віддавати команди найвищі військові посадовці нашої держави.
Цікаво, що цей штаб був раніше бронемашиною. Про нього в документальному проєкті Дмитра Комарова "Рік. Харківщина. Фільм 2" розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, – інформує 24 Канал.
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Мобільний центр прийняття рішень
За словами генерала-полковника, ця автівка є фактично пересувним командним пунктом та місцем роботи для основних посадових осіб. Нею користуються і начальник артилерії, і протиповітряної оборони, і розвідки та інші командувачі.
Бронеавтомобіль, який переобладнаний під командно-штабну машину, використовується під час роботи в польових умовах. Ця машина здійснює управління, передачу різної інформації,
– сказав Сирський.
Всередині мобільного центру прийняття рішень є екрани, на які виводиться інформація щодо положення військ. Її збирають безпілотні літальні апарати над полем бойових дій.
Це мобільний варіант пункту управління. Ця машина дозволяє передачу будь-якої команди... Машина зручна, швидкісна, здійснює маневри та обладнана кулеметом Browning.
Сирський згадав, що декілька разів використовував цю автівку на Бахмутському напрямку, а також запевнив, що вороги точно будуть "вражені" цією машиною.
Генерал Сирський показав мобільний пункт управління зі середини: дивіться відео
Рік після звільнення Харківщини
- Варто сказати, що в цьому ж фільмі Сирський розповів детально про те, як відбувався контрнаступ нашої армії у Харківській області минулого року.
- Розпочався він 6 вересня 2022 року, переломив хід бойових дій та довів ефективність Сил оборони нашої держави. За його результатами було звільнено майже усю окуповану частину регіону.
- Окрім того, генерал-полковник заявив, що окупанти тоді програли битву, оскільки не встигали відстежувати динаміку пересування наших військ.