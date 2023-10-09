Може викликати паніку у ворога: Сирський показав бронеавто, перероблене під командний пункт

Україна розвиває технології для того, аби ефективніше протистояти ворогові на полі бою, знищуючи його. Було створено інноваційний мобільний штаб, у якому можуть віддавати команди найвищі військові посадовці нашої держави.

Цікаво, що цей штаб був раніше бронемашиною. Про нього в документальному проєкті Дмитра Комарова "Рік. Харківщина. Фільм 2" розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, – інформує 24 Канал.

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Мобільний центр прийняття рішень

За словами генерала-полковника, ця автівка є фактично пересувним командним пунктом та місцем роботи для основних посадових осіб. Нею користуються і начальник артилерії, і протиповітряної оборони, і розвідки та інші командувачі.

Бронеавтомобіль, який переобладнаний під командно-штабну машину, використовується під час роботи в польових умовах. Ця машина здійснює управління, передачу різної інформації,

– сказав Сирський.

Всередині мобільного центру прийняття рішень є екрани, на які виводиться інформація щодо положення військ. Її збирають безпілотні літальні апарати над полем бойових дій.

Це мобільний варіант пункту управління. Ця машина дозволяє передачу будь-якої команди... Машина зручна, швидкісна, здійснює маневри та обладнана кулеметом Browning.

Сирський згадав, що декілька разів використовував цю автівку на Бахмутському напрямку, а також запевнив, що вороги точно будуть "вражені" цією машиною.

Генерал Сирський показав мобільний пункт управління зі середини: дивіться відео

Рік після звільнення Харківщини