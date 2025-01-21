Призвело до втрати територій і військових, – ДБР про недбалість генералів на Харківщині
- У травні 2024 року бездіяльність генералів на Харківщині призвела до захоплення територій російськими військами та втрат особового складу і озброєння.
- Колишнім посадовцям, включаючи генералів, повідомили про підозри у недбалості, і незабаром їм оберуть запобіжний захід.
- Командири не організували оборонні бої і недооцінили можливості противника.
Бездіяльність генералів на Харківщині у травні 2024 року призвела до того, що ворог зміг захопити території. Нині колишнім посадовцям повідомили про підозри й незабаром оберуть запобіжний захід.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву радниці із комунікацій ДБР Тетяни Сапьян в ефірі телемарафону.
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У ДБР розкрити деталі про бездіяльність генералів на Харківщині
Сапьян повідомила, що високопосадовців, командирів, двох генералів та полковника слідство підозрює у недбалості. Через неї російські війська змогли захопити території Харківської області. У ДБР наголосили, що мовиться не про початок повномасштабного вторгнення, а про травень 2024 року, коли ворог почав повторно наступати на Харківщину.
Крім того, недбалість командирів призвели до втрат і особового складу, і озброєння. Також Сапьян наголосила, що недбалість зірвала заходи оборони державного кордону.
Сапьян додала, що колишній командир 125-ї бригади ТРО й генерал-лейтенант недооцінили можливості противника щодо можливостей наступу в районі оборони бригади.
Вони не відреагували на нарощування ворогом бойового потенціалу і на загрози. Ну і розуміємо, до чого це все призвело,
– заявила Сапьян.
Також у ДБР додали, що колишній командир 415 батальйону 23 ОМБр не організував оборонний бій у відповідних населених пунктах. Мовиться про Слобожанське, Стрілеча й Липці. За словами Сапьян, вони перебували в батальйонному рубежі оборони.
"Їх потрібно було включити в опорні пункти, підготувати їх до захисту і відповідно – протидіяти боротьбі противника, обладнати місця сховищами і складами. Цього також не було зроблено. Це призвело до втрат територій і найголовніше – до втрат військовослужбовців", – додала Сапьян.
Сапьян додала, що вже незабаром підозрюваним мають обрати запобіжний захід – тримання під вартою.