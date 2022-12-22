Небезпечна ідея: кияни додумалися повісити генератор на балконі дев'ятого поверху

22 грудня 2022, 12:53
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У Києві жителі багатоповерхівки в одному зі спальних районів повісили генератор на 9 поверсі із зовнішньої сторони балкона, щоб користуватися ним під час відключення світла.

Сусіди з будинку навпроти зняли це відео та опублікували в мережі. Як відреагували жителі з будинку "винахідників" наразі невідомо. Про це пише 24 канал.

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Це небезпечна витівка

Сусіди витівників, які й опублікували відео, зауважили, що такі рішення небезпечні.

Це Київ та життя в умовах блекауту. Варто зазначити, що такі рішення небезпечні!,
– мовиться під відео.

Це вже не перше відео, де видно, що деякі жителі столиці вішають генератор за вікнами своїх будинків. Проте це настільки ж ризиковано, як і в межах квартири.

Нехтування правилами безпеки – небезпечно для життя. Тим паче в Україні вже є випадки, коли через неправильне використання генераторів гинули люди.

Українців закликають дотримуватись правил поводження з генераторами, балонами та акумуляторами

  • Через удари Росії по енергооб'єктах України суттєво зріс попит на генератори та газові балони. Також багато громадян ставлять у себе вдома акумулятори для машин. Через це у квартирах та приватних будинках почастішали пожежі.
  • Зокрема 9 грудня в одному з київських МАФів вибухнув балон, а 10 грудня такий маленький туристичний балон вибухнув у багатоповерхівці в Нововолинську Волинської області.
  • 10 грудня у багатоповерховому будинку в Києві вибухнув гелевий акумулятор. На щастя, минулося лише пошкодженням майна.
  • Для того, щоб уникнути трагічних ситуацій, варто слідувати правилам поводження з генераторами, балонами, акумуляторами.

 

Автор: Анастасія Кушпіт