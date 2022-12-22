Небезпечна ідея: кияни додумалися повісити генератор на балконі дев'ятого поверху

У Києві жителі багатоповерхівки в одному зі спальних районів повісили генератор на 9 поверсі із зовнішньої сторони балкона, щоб користуватися ним під час відключення світла.

Сусіди з будинку навпроти зняли це відео та опублікували в мережі. Як відреагували жителі з будинку "винахідників" наразі невідомо. Про це пише 24 канал.

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Це небезпечна витівка

Сусіди витівників, які й опублікували відео, зауважили, що такі рішення небезпечні.

Це Київ та життя в умовах блекауту. Варто зазначити, що такі рішення небезпечні!,

– мовиться під відео.

Це вже не перше відео, де видно, що деякі жителі столиці вішають генератор за вікнами своїх будинків. Проте це настільки ж ризиковано, як і в межах квартири.

Нехтування правилами безпеки – небезпечно для життя. Тим паче в Україні вже є випадки, коли через неправильне використання генераторів гинули люди.

Українців закликають дотримуватись правил поводження з генераторами, балонами та акумуляторами