Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Деталі про нову допомогу для столиці

За словами Віталія Кличка, у другу партію допомоги від ЄС увійшли ще 323 генератори. Їх передала Києву комісарка Європейського Союзу з питань готовності, управління кризовими ситуаціями та рівності Аджа Лябіб у присутності першої заступниці міністра розвитку громад і територій України Альони Шкрум.

Загалом Київ отримав від ЄС 500 автономних джерел живлення. Зокрема, 438 генераторів потужністю 20 кВт та 62 – по 22 кВт,

– розповів мер міста.

Київський голова зауважив, що обладнання надане зі стратегічного резерву цивзахисту ЄС rescEU через Координаційний центр з реагування на надзвичайні ситуації (ERCC), який функціонує в рамках Генерального директорату з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (DG ECHO). Поставки з резерву rescEU повністю оплачує Європейський Союз, а їх координацію здійснює Єврокомісія.

Кличко розповів, що перша партія з 177 генераторів, яка прибула раніше, вже розподілена містом для підключення до індивідуальних теплопунктів у житлових будинках, де є така технічна можливість. Другу партію також спрямуємо переважно на живлення ІТП.

Дякуємо європейським партнерам за цю вкрай необхідну допомогу в умовах енергетичної кризи в Україні та Києві,

– вказав мер.

Яку допомогу отримав Київ

До слова, раніше Віталій Кличко звернувся до закордонних партнерів із закликом допомогти Києву впоратися з надзвичайною ситуацією, що виникла через російські атаки на критичну інфраструктуру столиці. У результаті місто отримало більше двохсот генераторів з Польщі, 30 генераторів з Франції, 177 генераторів від Євросоюзу, мобільну котельню та генератори з Копенгагена тощо. Це обладнання оперативно підключають до критичної інфраструктури, соціальних об'єктів та багатоповерхівок, аби якнайшвидше повернути людям воду, тепло та світло.