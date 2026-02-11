Про це повідомив столичний голова Віталій Кличко.

Як Київ готується відновлювати енергосистему?

Як зазначив Кличко, 11 лютого у столиці відбудося зібрання ради з енергетичної безпеки та стійкості Києва. Вона включала фахівців з енергетики та ЖКГ, і тих, хто має такий досвід у минулому. Крім цього, у неї ввійшли науковці та експерти.

Обговорили як перспективи відновлення пошкоджених обʼєктів критичної інфраструктури міста, так і можливості впровадження альтернативних потужностей в окремих мікрорайонах. Говорили, зокрема, і про підготовку до наступного опалювального сезону,

– розповів мер міста.

За словами фахівців, зараз у Києві необхідно одночасно впроваджувати альтернативні технології та модернізувати й захищати централізовану систему теплопостачання.

Віталій Кличко зауважив, що до розв'язання питань енергопостачання столиці залучатимуть спеціалістів. Зокрема, наразі вже є домовленість з профільними науковими інститутами. Вони додучаться до створення чіткої дорожньої карти стабілізації критичної енергоситуації в місті в умовах постійних російських атак, а також – до стратегічного плану з майбутнього енергозабезпечення й теплопостачання столиці.

"Зокрема, будуть сформульовані й пропозиції щодо того, яка допомога необхідна від держави", – додав мер.

Зауважимо, раніше Віталій Кличко заявив, що у Києві створюється Служба енергетичної безпеки. Її завдання полягає у тому, аби підтримувати резервний фонд автономних джерел живлення та оперативно відновлювати енергопостачання знеструмлених об'єктів.

Київ також ухвалив рішення про одноразову допомогу у 40 000 гривень киянам, чиї квартири постраждали від аварій на комунальних мережах через російські атаки.