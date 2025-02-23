Корупція на генераторах для України: Польщі доведеться відшкодувати ЄС до 91 мільйона євро

Європейський офіс по боротьбі з шахрайством (OLAF) оголосив про завершення розслідування розтрати Польщею коштів Євросоюзу. Ці кошти мали бути витрачені на придбання генераторів для України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24.

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Що відомо про корупцію на генераторах для України

Європейський офіс по боротьбі з шахрайством виявив, серед іншого, "завищення цін, відсутність конкуренції та неправомірні переваги, надані певним підрядникам" при придбанні генераторів Польщею.

Європейська комісія проведе остаточну оцінку проєкту після закінчення періоду субсидування. Тобто звіт із зазначенням наслідків фінансових зловживань буде лише у 2026 році. Це стане основою для конкретного правового рішення Єврокомісії щодо повернення грошей Польщею. Потім ЄК надасть конкретні щоденні терміни платежу, а також визначить суму.

OLAF доручив відшкодувати трохи більше 91 мільйона євро, вже сплачених у вигляді попереднього фінансування. Тому це максимально можлива сума для повернення. Відшкодувати збитки Варшава повинна буде з державного бюджету.

Ще 22 мільйони євро, які мали спрямувати на генератори, не були виплачені Єврокомісією.