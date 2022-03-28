У Генічеську почали роздавати рублі – пенсіонери міняють їх на гривні
Джерело:Most
У тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області росіяни почали видавати "пенсію" російськими рублями.
Про це виданню повідомили місцеві мешканці та підтвердив депутат облради Сергій Хлань.
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Після укладання списків минулого тижня почались реальні виплати 10 000 рублів у Генічеську. Люди стоять у чергах і вже отримують готівку на руки,
– заявив депутат Херсонської облради.
Але, за його словами, весь рух рубля закінчується у мінял, в яких пенсіонери одразу міняють рублі на гривні. Він нагадав, що якщо не співпрацювати з окупантами й нічого в них не брати – це пришвидшить перемогу.
У виданні також додали, що у магазинах міста приймати російську валюту відмовляються. За офіційним курсом, 10 тисяч російських рублів складають трошки більше ніж 100 доларів США.
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