У Генічеську росіяни викрали "слугу народу" Олексія Коновалова

Російські окупанти в Генічеську викрали депутата від "Слуги народу" Олексія Коновалова. Його "затримали" зранку 28 березня на одному з блокпостів.

Про викрадення повідомив перший заступник голови обласної ради Херсонщини Юрій Соболевський. Окупанти забрали депутата, коли той їхав у авто разом з дружиною.

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Олексій Коновалов разом із дружиною їхав на авто у напрямку села Генічеська Гірка – Генічеськ. На посту окупантів біля зруйнованого мосту вони перевірили документи. Росіяни мають при собі списки цікавих їм осіб. Коновалов був у списках, його затримали та перевезли до училища номер 17 в Генічеську. Зв'язку із депутатом немає. Дружину не чіпали,

– повідомив Соболевський.

За його словами, Коновалов є директором комунального підприємства "Комунсервіс" у селі Щасливцеве. На ньому є відповідальність за функціонування нормальної життєдіяльності громади і розв'язання багатьох гуманітарних питань.

Окрім цього, Соболевський повідомив, що, можливо, викрали й голову Голої Пристані Олександра Бабіча, а також голову Каланчака Світлану Фомічову. Але цю інформацію уточнюють.

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