Умєров призначив Шаповалова очільником української команди NSATU у Вісбадені

Бригадний генерал Геннадій Шаповалов очолить українську команду при Центрі допомоги НАТО для України у сфері безпеки та навчання NSATU у Вісбадені. Відповідне призначення вже підписав глава Міноборони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Рустема Умєрова у фейсбуці.

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Чим займатиметься генерал Шаповалов у NSATU

Рустем Умєров розповів, що основним завданням для Геннадія Шаповалова стане координація військового співробітництва з партнерами, зокрема щодо постачання військової допомоги Україні.

Генерал Шаповалов – бойовий офіцер із багатим досвідом. Військову освіту здобув із відзнакою в Україні, а також у США, завершивши навчання у Військовому коледжі Армії США, де готують старших офіцерів Сухопутних військ,

– зазначив міністр оборони.

Він також наголосив, що за роки служби Шаповалов пройшов усі щаблі військової кар'єри – від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. У 2022 році військовому надали звання бригадного генерала.

"Ці знання та досвід стануть важливим інструментом для ефективної співпраці з нашими партнерами", – переконаний глава Міноборони.

До слова, про нове призначення для Геннадія Шаповалова говорив також і Володимир Зеленський у вечірньому зверненні за 19 січня. До цього військовий був командувачем оперативного командування "Південь". На цю посаду генерала призначили у квітні 2024 року.