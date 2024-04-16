Призначено нового командувача ОК "Південь": хто обійняв посаду

Командувач Сухопутних військ генерал-лейтенант Олександр Павлюк представив нового командувача оперативного командування "Південь". Новопризначеним командиром став Геннадій Шаповалов.

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк подякував колишньому командувачу ОК "Південь" генерал-майору Андрію Ковальчуку. Він підкреслив досягнення особового складу вищезгаданого оперативного командування.

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В ОК "Південь" представили нового командувача

Вдень, 16 квітня, ОК "Південь" оприлюднило інформацію про те що командувачем військ оперативного командування призначений бригадний генерал Шаповалов Геннадій Миколайович.

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк представив особовому складу оперативного командування "Південь" новопризначеного командира.

Геннадія Шаповалова представили як нового командувача ОК "Південь" / Фото оперативного командування

Що відомо про Шаповалова

Геннадій Шаповалов народився у 1978 році у Кіровоградській області. У 2000 році з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті. Вже у 2012, так само, з відзнакою він закінчив Командно-штабний інститут застосування військ Національного університету оборони України.

Пройшовши всі сходинки військової кар’єри від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, в березні 2022 року він отримав звання бригадного генерала. В ОК "Південь повідомили, що за плечима бойового офіцера Національний університет "Острозька академія" за спеціальністю "Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії".

Також він закінчив Військовий коледж Армії США, де готують старший офіцерський склад американських Сухопутних військ. Такий рівень освіти й широта поглядів характеризують сучасних командирів Збройних Сил України, як потужний інтелектуальний потенціал армії, з опорою на міжнародний досвід.

З великою вдячністю за потужну роботу Андрія Трохимовича я прийняв посаду командувача оперативного командування "Південь". Завдання, що стоять перед нами, вимагають залучення сил, досвіду, креативу і наснаги, але я впевнений у нашій здатності до плідної праці та у досягненні поставлених цілей. Спільною працею злагодженої команди ми зможемо досягти великих результатів!

– наголосив Шаповалов.

Геннадій Шаповалов став новим командувачем ОК "Південь" / Фото оперативного командування

Кількома днями раніше стало відомо про переведення Ковальчука з посади командувача ОК "Південь". Він отримав нову посаду – його призначили начальником Військової академії в Одесі.