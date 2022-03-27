Геноцид українського народу, геноцид харків'ян, – Терехов про знищення міста

З першого дня війни місто Харків зазнає обстрілів з боку росіян. Частина житлових районів у Харкові повністю зруйнована внаслідок їхніх атак.

Мер міста Ігор Терехов підкреслив, що ворог обстрілює Харків як із землі, так і з повітря. Й казати, що інтенсивність атак зараз зменшилася, дуже оманливо.

Читайте також СБУ викрила координатора диверсійних груп Росії в Харкові: його затримали

Терехов: Це геноцид українського народу

Водночас Терехов підкреслив, що російські війська ще з перших днів повномасштабної війни цинічно відкривали вогонь по житлових та густонаселених районах міста.

Тоді я сказав, що це геноцид українського народу, геноцид харків'ян. І це все підтверджується сьогодні,

– зазначив міський голова.

Й додав, що руйнуються цілі мікрорайони, гинуть мирні люди, і це жахливо. "Те, що обстріли змінюються за часом, нічого не означає, бо це ще небезпечніше", – пояснив він.

Раніше у Генштабі розповіли, що ЗСУ міцно тримають оборону Харкова, а в деяких напрямках ідуть у контратаку. Окупанти отримують гідну відсіч від наших захисників.

Якою є ситуація у Харкові станом на 27 березня: дивіться відео