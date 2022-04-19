Генпрокуратура оголосила підозру російському генералу, який керував захопленням ЧАЕС

З'явився перший підозрюваний у справі про захоплення Росією Чорнобильської АЕС – генерал-майор Сергій Бураков.

Злочини військового генерала

За словами генпрокурорки, він начальник центру спеціального призначення сил оперативного реагування й авіації Федеральної служби військ Національної гвардії Російської Федерації, який керував захопленням стратегічного об'єкта безпосередньо на місці.

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Після взяття електростанції, Бураков фактично взяв у заручники колектив. Він примуровував людей працювати в жахливих умовах майже цілодобово без можливості елементарно вчасно поїсти чи отримати меддопомогу. Вільно пересуватися територією станції працівники теж не могли.

Крім того, генерал-майор РФ віддавав накази підлеглим військовослужбовцям облаштовувати вогневі позиції та території станції та за її межами. Ці точки готувалися в місцях з підвищеною небезпекою, де навіть не можна було пересуватися,

– зазначила Венедіктова.

Оголошення підозри

Тепер російський генерал офіційно підозрюваний у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України та веденні агресивної війни.

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