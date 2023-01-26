Генпрокурор призначив нових заступників: що про них відомо

Напередодні генпрокурор Андрій Костін звільнив п'ятьох голів обласних прокуратур. А вже 26 січня він призначив собі нових заступників. Розповідаємо, що відомо про них.

Як зазначають в Офісі генпрокурора, 26 січня Костін представив колективу свого нового першого заступника. Крім того, стало відомо про ще двох заступників керівника відомства.

Читайте також Скандал із закупівлями продуктів в ЗСУ: Резніков анонсував реформу системи харчування

Хто став новими заступниками генпрокурора

Перший заступник. На цю посаду призначили Олексія Хоменка. Відомо, що з вересня 2022 року він був заступником генпрокурора. А перед тим був керівником Київської обласної прокуратури.



Олексій Хоменко став першим заступником генпрокурора / Фото Офісу генпрокурора

Що входить до завдань першого заступника? Одна з його основних задач – наглядати, чи дотримуються законів органи безпеки.

Антон Войтенко – заступник генпрокурора. Відомо, що до цього він очолював обласну прокуратуру у місті Львів.



Антон Войтенко – новий заступник генпрокурора / Фото Офісу генпрокурора

Що входить до його обов'язків? Войтенку потрібно буде курувати напрямом, який займається наглядом за додержанням законів органами ДБР. Крім того, за ним буде закріплена САП у військовій і оборонній сфері.

Вікторія Літвінова – ще один заступник генпрокурора. Відомо, що до призначення вона працювала заступницею керівника спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генпрокурора.



Вікторія Літвінова стала заступницею генпрокурора / Фото Офісу генпрокурора

Що входить до її обов'язків? Вона продовжить опікуватися роботою спеціалізованої екологічної прокуратури. Крім того, відповідатиме за напрямки протидії порушення прав людини у правоохоронній і пенітенціарній сферах. Також до її зони впливу належить захист інтересів дітей.

Під час війни нема часу на довгі роздуми і розкачування. Рішення ухвалюються швидко. Це необхідно щоб прокуратура працювала ефективно в складних умовах, в яких перебуває правоохоронна система і вся наша країна. Ми всі, як команда, спільно працюємо для перемоги на своєму фронті,

– підкреслив Костін.

Що відомо про звільнення у Генпрокуратурі

25 січня стало відомо, що своїх посад позбулися глави 5 обласних прокуратур. Відповідне рішення озвучили в Офісі генпрокурора. Андрій Костін особисто підписав заяви. Він також наголосив, що усі очільники відомств звільнилися за власним бажанням. Мовиться про звільнення керівників: Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської, Чернігівської обласних прокуратур.

Що відомо про інші кадрові зміни